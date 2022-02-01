Masterchef Hasan Oyuncu Oldu; Çekimler Başladı! Öyle Bir Yapımla Geliyor Ki, Doktor Hülya Sinir Krizlere Girecek! Seyirci Son Noktasında…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran ve yakışıklılığıyla kalpleri çalan Hasan Biltekin, oyuncu oldu çıktı. Öyle bir yapımla anlaşma imzaladı ki, görenler sevgilisi Doktor Hülya’nın delireceğini hatta kıskançlık krizleri yaşayacakları iddia edildi. Seyirci son noktasına gelirken; Hasan Biltekin sevenleri ise havalara uçtu. İşte Hasan Biltekin’in giriş yaptığı o dizi!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında ikinci olan Hasan Biltekin, hayranlarının gönlünde şampiyon olmuştu. Yarışmada en uzun kalan isimlerden biri olan Hasan Biltekin’in yarışma sonrasında ne yapacağı merak konusu olmuştu ki, oyuncu olduğu hatta ekranlara damgasını vuran dizilerden birinde rol alacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.