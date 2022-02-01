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01 Şub 2022 - 16:37

Masterchef Hasan Oyuncu Oldu; Çekimler Başladı! Öyle Bir Yapımla Geliyor Ki, Doktor Hülya Sinir Krizlere Girecek! Seyirci Son Noktasında…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran ve yakışıklılığıyla kalpleri çalan Hasan Biltekin, oyuncu oldu çıktı. Öyle bir yapımla anlaşma imzaladı ki, görenler sevgilisi Doktor Hülya’nın delireceğini hatta kıskançlık krizleri yaşayacakları iddia edildi. Seyirci son noktasına gelirken; Hasan Biltekin sevenleri ise havalara uçtu. İşte Hasan Biltekin’in giriş yaptığı o dizi!