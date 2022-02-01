- 01 Şub 2022 - 16:53 G: 01 Şub 2022 - 17:05

Survivor Mert’in Yasak Aşk Yaşadığı İsim Alev Alev… “Daha da Açılman Lazım, Bu Az!" Mert Öcal Aldatmıştı Ama Bu Pozlar…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Mert Öcal’ın yasak aşk yaşadığı Makbule Şakalakoğlu’nun sosyal medyada paylaştığı görseller alev alev yaktı. Mert Öcal’la birlikte olduğu iddia edilen Makbule Şakalakoğlu’na ise “Daha da açılman lazım! Bu kadar az” yorumunda bulundu. Mert Öcal’ın aldattığı düşünülen ismin…

Acun Medya tarafından ekranlara gelerek her bölümünde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star’ın son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmanın son bölümünde ise Mert Öcal ve Evrim Keklik, eleme potasına giden isimler olmuştu. Mert Öcal ise birkaç gün önce yaşamış olduğu yasak aşkla dengeleri değiştirmişti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Şub 2022 - 16:53 Ankara- Yaşam

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