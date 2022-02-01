Survivor Mert’in Yasak Aşk Yaşadığı İsim Alev Alev… “Daha da Açılman Lazım, Bu Az!" Mert Öcal Aldatmıştı Ama Bu Pozlar…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Mert Öcal’ın yasak aşk yaşadığı Makbule Şakalakoğlu’nun sosyal medyada paylaştığı görseller alev alev yaktı. Mert Öcal’la birlikte olduğu iddia edilen Makbule Şakalakoğlu’na ise “Daha da açılman lazım! Bu kadar az” yorumunda bulundu. Mert Öcal’ın aldattığı düşünülen ismin…
Acun Medya tarafından ekranlara gelerek her bölümünde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star’ın son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmanın son bölümünde ise Mert Öcal ve Evrim Keklik, eleme potasına giden isimler olmuştu. Mert Öcal ise birkaç gün önce yaşamış olduğu yasak aşkla dengeleri değiştirmişti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.