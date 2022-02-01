Survivor Mert’in Yasak Aşk Yaşadığı İsim Alev Alev… “Daha da Açılman Lazım, Bu Az!" Mert Öcal Aldatmıştı Ama Bu Pozlar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelerek her bölümünde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star’ın son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmanın son bölümünde ise Mert Öcal ve Evrim Keklik, eleme potasına giden isimler olmuştu. Mert Öcal ise birkaç gün önce yaşamış olduğu yasak aşkla dengeleri değiştirmişti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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