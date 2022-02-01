Seren Serengil Sanal Linç Kurbanı Oldu! Ölümlerden Dönmüştü, Tepki Üzerine Tepki Aldı! Görenler Gözlerine İnanmak İstemiyor! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, sosyal medyada sanal linç kurbanı oldu. Sadece birkaç hafta önce ölümlerden dönen Seren Serengil’in son paylaşımı dengeleri değiştirdi. Tepki üzerine tepki toplayan ismin, son halini görenler ise gözlerine inanmak istemedi. İşte Seren Serengil’den gelen skandal paylaşım…
Mide ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtulmayı amaçlayan Seren Serengil, daha sonra Dumping sendromuna yakalanmıştı. Hızlı kilo veren Seren Serengil, geçtiğimiz haftalarda ise masada kalacağı bir ameliyat geçirmişti. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla dengeleri değiştiren Seren Serengil ise tepkileri arka arkaya aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.