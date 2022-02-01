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01 Şub 2022 - 17:26

Seren Serengil Sanal Linç Kurbanı Oldu! Ölümlerden Dönmüştü, Tepki Üzerine Tepki Aldı! Görenler Gözlerine İnanmak İstemiyor! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, sosyal medyada sanal linç kurbanı oldu. Sadece birkaç hafta önce ölümlerden dönen Seren Serengil’in son paylaşımı dengeleri değiştirdi. Tepki üzerine tepki toplayan ismin, son halini görenler ise gözlerine inanmak istemedi. İşte Seren Serengil’den gelen skandal paylaşım…