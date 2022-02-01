- 01 Şub 2022 - 17:26 G: 01 Şub 2022 - 17:32

Seren Serengil Sanal Linç Kurbanı Oldu! Ölümlerden Dönmüştü, Tepki Üzerine Tepki Aldı! Görenler Gözlerine İnanmak İstemiyor! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, sosyal medyada sanal linç kurbanı oldu. Sadece birkaç hafta önce ölümlerden dönen Seren Serengil’in son paylaşımı dengeleri değiştirdi. Tepki üzerine tepki toplayan ismin, son halini görenler ise gözlerine inanmak istemedi. İşte Seren Serengil’den gelen skandal paylaşım…

Mide ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtulmayı amaçlayan Seren Serengil, daha sonra Dumping sendromuna yakalanmıştı. Hızlı kilo veren Seren Serengil, geçtiğimiz haftalarda ise masada kalacağı bir ameliyat geçirmişti. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla dengeleri değiştiren Seren Serengil ise tepkileri arka arkaya aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Şub 2022 - 17:26 Ankara- Yaşam

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