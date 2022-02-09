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09 Şub 2022 - 14:26

Seren Serengil’e Tepki Yağıyor! Daha Dün Ölümden Dönmüştü, Bugün Yaptıkları Çıldırttı! “Yok Artık” Sosyal Medya Yıkıldı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, sosyal medyada sanal linç kurbanı oldu. Sadece birkaç hafta önce ölümlerden dönen Seren Serengil’in son paylaşımı dengeleri değiştirdi. Tepki üzerine tepki toplayan ismin, son halini görenler ise gözlerine inanmak istemedi. İşte Seren Serengil’den gelen skandal paylaşım…