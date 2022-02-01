Pasaport Yenileme Ücreti 2022 Ne Kadar? 1 Yıllık, 3 Yıllık, 5 Yıllık Ve 10 Yıllık Pasaport Kaç Lira?
Yeni yıl ile birlikte ne kadar olduğu belli olan pasaport ücretleri ise, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgilenen vatandaşların bilgisine sunuldu. Peki, pasaport yenileme ücreti 2022 ne kadar? Sizde yeni bir pasaport almak istiyorsanız ve detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her yıl belirli ölçüde zam alan vergiler ve harçlar, 2022 yılı için de belli oldu. O harçlar arasında yer alan pasaport yenileme ve pasaport çıkarma ücretleri de 2022 yılındaki zamdan nasibini aldı. Yeni yıl ile birlikte ne kadar olduğu belli olan pasaport ücretleri ise, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgilenen vatandaşların bilgisine sunuldu. Peki, pasaport yenileme ücreti 2022 ne kadar? 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık pasaport kaç lira? İşte, detaylar…
01 Şub 2022 - 17:56 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.