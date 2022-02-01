Her yıl belirli ölçüde zam alan vergiler ve harçlar, 2022 yılı için de belli oldu. O harçlar arasında yer alan pasaport yenileme ve pasaport çıkarma ücretleri de 2022 yılındaki zamdan nasibini aldı. Yeni yıl ile birlikte ne kadar olduğu belli olan pasaport ücretleri ise, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgilenen vatandaşların bilgisine sunuldu. Peki, pasaport yenileme ücreti 2022 ne kadar? 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık pasaport kaç lira? İşte, detaylar…