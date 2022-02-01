Mert Öcal’ın Aşk Yaşadığını İsim Şok Etti! Survivor’da Fırtınalar Estirmişti; Makbule Şakalakoğlu’nun Kim Olduğu Ortaya Çıktı!
Yeni aşkı adeta ifşa olan Survivor Mert Öcal, o isim ile birlikte olduğuna dair çıkan dedikoduları da yanıtladı. Öte yandan Mert Öcal’ın sevgilisiyle arasına giren o Survivor yarışmacısı ile ilgili detaylar ise haberimizde...
Türkiye’nin şimdilerde en çok izlenen yapımlarından biri haline gelmiş olan Survivor All Star 2022 yarışmasının iddialı yarışmacılarından biri olan Mert Öcal, geçtiğimiz günlerde herkesi şoke eden bir isim ile anılmaya başlandı. Yeni aşkı adeta ifşa olan Survivor Mert Öcal, o isim ile birlikte olduğuna dair çıkan dedikoduları da yanıtladı. Öte yandan Mert Öcal’ın sevgilisiyle arasına giren o Survivor yarışmacısı ise, işleri daha da karıştırdı! Peki, Mert Öcal kiminle aşk yaşıyor? Survivor Mert Öcal sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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01 Şub 2022 - 17:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.