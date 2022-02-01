Mert Öcal’ın Aşk Yaşadığını İsim Şok Etti! Survivor’da Fırtınalar Estirmişti; Makbule Şakalakoğlu’nun Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Türkiye’nin şimdilerde en çok izlenen yapımlarından biri haline gelmiş olan Survivor All Star 2022 yarışmasının iddialı yarışmacılarından biri olan Mert Öcal, geçtiğimiz günlerde herkesi şoke eden bir isim ile anılmaya başlandı. Yeni aşkı adeta ifşa olan Survivor Mert Öcal, o isim ile birlikte olduğuna dair çıkan dedikoduları da yanıtladı. Öte yandan Mert Öcal’ın sevgilisiyle arasına giren o Survivor yarışmacısı ise, işleri daha da karıştırdı! Peki, Mert Öcal kiminle aşk yaşıyor? Survivor Mert Öcal sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...