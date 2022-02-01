- 01 Şub 2022 - 18:05 G: 01 Şub 2022 - 18:09

Mehmet Dinçerler’de Para Bitince Aşk Bitti Mi? Hadise’nin Takipten Çıkması Her Şeyi Bitirdi! “Nişanlım” Demişti; Son Haberi…

i Mehmet Dinçerler’i sosyal medya hesabı üzerinden takip etmiş ve daha önceki açıklamaları nedeniyle bu takiple herkesi şoke etmişti. Çok geçmeden Mehmet Dinçerler’i takipten çıkan Hadise, bu kez “ayrılık kapıda mı” sorusunu akıllara getirdi! İşte Evlilik yolunda olduğu düşünülen Hadise ve ayrılık iddialarının detayları...

Yaz aylarından bu yana birlikte olduğu iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda emin adımlar ile ilerleyen şarkıcı Hadise’den herkesi üzecek bir hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler’i sosyal medya hesabı üzerinden takip etmiş ve daha önceki açıklamaları nedeniyle bu takiple herkesi şoke etmişti. Çok geçmeden Mehmet Dinçerler’i takipten çıkan Hadise, bu kez “ayrılık kapıda mı” sorusunu akıllara getirdi! Peki, Mehmet Dinçerler ile Hadise ayrıldı mı? Hadise, Mehmet Dinçerler’i takipten çıkardı mı? İşte, detaylar…

01 Şub 2022 - 18:05 - Magazin

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