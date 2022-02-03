- 03 Şub 2022 - 21:06

Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Arasında ki Maaş Krizi Büyüdü! Mehmet Şef Yeni Projesini Duyurdu! “Yok Artık”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını parlatan Mehmet Şef, iddialara göre Acun Ilıcalı’yla birbirine girdi. Kısa bir süre önce maaş krizi yaşadıkları iddia edilen ikilinin yeniden bu iddiayla gündeme gelmesi dengeleri değiştirdi. Nefesleri kesen tartışmanın ardından Mehmet Şefin yeni projesi de ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’te şampiyon isim geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Her bölümü büyük bir heyecanla geçen Masterchef’te yıllardır jüri olarak sevenleriyle bulunan Mehmet Şefin, kriz çıkardığı ve yarışmadan çekildiği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Şub 2022 - 21:06 Ankara- Yaşam

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