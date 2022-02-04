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04 Şub 2022 - 14:46

Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Arasında ki Maaş Krizi Zirve Yaptı! Mehmet Şef Yeni Proje İçin Hazırlığı Başladı! “Yok Artık”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını parlatan Mehmet Şef, iddialara göre Acun Ilıcalı’yla birbirine girdi. Kısa bir süre önce maaş krizi yaşadıkları iddia edilen ikilinin yeniden bu iddiayla gündeme gelmesi dengeleri değiştirdi. Nefesleri kesen tartışmanın ardından Mehmet Şefin yeni projesi de ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…