Tüm Ankara Yaşayanlara Kabus Gibi Haber! Meteorolojiden Kar ve Buz Uyarısı! Her Şey Yerle Bir Olacak! Neler Oluyor?

Bir süredir yurdun dört bir yanında etkisini gösteren kar yağışının son durumu bu hafta için de belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden açıklanan son duruma göre, Ankara’daki hava durumu da netleşti. Eğitim ve iş nedeniyle sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ise, o açıklamaya gözlerini çevirdi. Peki, Ankara’da bugün kar yağacak mı? Ankara’da kar ne zaman yağacak? İşte, detaylar…



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