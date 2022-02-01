Tüm Ankara Yaşayanlara Kabus Gibi Haber! Meteorolojiden Kar ve Buz Uyarısı! Her Şey Yerle Bir Olacak! Neler Oluyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden açıklanan son duruma göre, Ankara’daki hava durumu da netleşti. Eğitim ve iş nedeniyle sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ise, o açıklamaya gözlerini çevirdi. İşte Ankara ve Ankaralıları bekleyen yağışla ilgili detaylar...
Bir süredir yurdun dört bir yanında etkisini gösteren kar yağışının son durumu bu hafta için de belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden açıklanan son duruma göre, Ankara’daki hava durumu da netleşti. Eğitim ve iş nedeniyle sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ise, o açıklamaya gözlerini çevirdi. Peki, Ankara’da bugün kar yağacak mı? Ankara’da kar ne zaman yağacak? İşte, detaylar…
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01 Şub 2022 - 18:08 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.