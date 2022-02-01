Tarım Kredi Market’ten Dolara Tokat Gibi İndirim! Baldan Sucuğa… Kaçıran Başını Duvarlara Vuracak! Son Gün…
Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, 1 Şubat 2022 indirimlerini de müşterileriyle bugün itibariyle paylaşıyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri indirimli ürünler neler? İşte indirimleri ile ses getirecek tarım kredi marketlerin o ürünleri...
Artan hayat pahalılığına karşı çareye indirimlerde arayan vatandaşlar bir süredir uygun fiyatlar ve kampanyalar ile müşterilerine çeşitli fırsatlar sunan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine yönelmiş bulunuyor. Her hafta birbirinden iddialı indirimleri ile vatandaşların karşısına çıkan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, 1 Şubat 2022 indirimlerini de müşterileriyle bugün itibariyle paylaşıyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri indirimli ürünler neler? Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri 1 Şubat 2022 fiyatları neler? İşte, detaylar…
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01 Şub 2022 - 18:12 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.