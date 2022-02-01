Her burcun kadını güzelliği konusunda takıntılı insanlar olmuyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, güzelliklerini çok önemsemezken; bazı burcun insanları güzelliğine dair her bir adımı günlerce düşünüyor. Güzelliğine düşkün olan o burçlar ise, ruj sürmeden sokağa dahi adım atmak istemiyor. Öte yandan Zodyak kuşağının dudaklarını ön plana çıkaran o kadınlarını görenler hayrete düşmeden edemiyor! Peki, ruj meraklısı burçlar hangisidir? İşte dudakları ön plana çıkaran o burçlar...