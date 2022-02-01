Her burç, kişilere çeşitli fiziksel özellikler sağlıyor. Bu bağlamda bu listede yer alan o burcun insanları, dudakları konusunda inanılmaz derecede şanslı insanlar olarak dünyaya geliyor. Öte yandan dolgusuz bile dolgun dudaklara sahip olan ve karşı cinsi dudaklarıyla her daim etkileyebilen o burçları görenler, gözlerine inanamıyor! Peki, doğuştan güzel dudakları olan burçlar hangisidir? İşte dolgusuz doğal güzelliğe sahip o burçlar...

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