14 Şubat Sevgililer Günü Unutan Burçlar Hangisidir? İşte “Sevgililer Günü”nü Umursamayan Burçlar O Burçlar…

Sevgililer günü yaklaşırken, herkes partnerinin nelerden hoşlanacağını merak ediyor. Elbette bu konuda her burcun insanının tavrı ve hoşlandığı şeyler farklı oluyor. Ancak bu listedeki burçlar 14 Şubat’ı kutlamak bir yana dursun, genellikle mesaj atmayı bile unutabiliyor! Peki, 14 Şubat sevgililer gününde mesaj atmayı unutan burçlar hangisidir? İşte unutkanlığı başına dert olan o burçlar…