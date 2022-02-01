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01 Şub 2022 - 18:25

Esra Erol’da Kriz Büyüyor! 18 Yaşında Gencecik Kızın Hayatı Bitti! “Yemin Ediyorum Zebellah Gibi…” Sinirden Yerinde Duramadı!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da tepki ve kriz büyüyor. 18 yaşındaki genç kızın hayatı resmen bitti. Bunun üzerine Esra Erol ise “Yemin ediyorum zebellah gibi…” sözleriyle başlayan açıklamada bulundu. Sinirden yerinde duramayan Esra Erol, dengeleri değiştirdi.