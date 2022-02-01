01 Şub 2022 - 18:25 Güncelleme: 01 Şub 2022 - 18:43
Esra Erol’da Kriz Büyüyor! 18 Yaşında Gencecik Kızın Hayatı Bitti! “Yemin Ediyorum Zebellah Gibi…” Sinirden Yerinde Duramadı!
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da tepki ve kriz büyüyor. 18 yaşındaki genç kızın hayatı resmen bitti. Bunun üzerine Esra Erol ise “Yemin ediyorum zebellah gibi…” sözleriyle başlayan açıklamada bulundu. Sinirden yerinde duramayan Esra Erol, dengeleri değiştirdi.
Sevilerek takip edilen Esra Erol’da 18 yaşındaki Elif’in 40 yaşındaki adama kaçması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi ise perde arkası aralandı. Erol ise yeni bir açıklamada bulunarak; ağızları açık bıraktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.