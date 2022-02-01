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01 Şub 2022 - 18:46

Hadise ve Mehmet Dinçerler Aşkı “Para” Yüzünden Mi Bitti? Borcunu Ödeyemediği Konuşulmuştu; Dinçerler 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Meğer…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler’in para yüzünden ayrıldıkları iddia edilmişti ama gerçekler ortaya çıktı. Mehmet Dinçerler’in borcunu ödeyemediği ve iflas noktasına geldiği konuşuluyordu ama Dinçerler’den skandal açıklama geldi. Gündemde 8,9 şiddetinde deprem yaratan Mehmet Dinçerler sözleriyle ortalığı inletti. İşte merak edilen tüm detaylar…