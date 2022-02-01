Hadise ve Mehmet Dinçerler Aşkı “Para” Yüzünden Mi Bitti? Borcunu Ödeyemediği Konuşulmuştu; Dinçerler 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Meğer…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler’in para yüzünden ayrıldıkları iddia edilmişti ama gerçekler ortaya çıktı. Mehmet Dinçerler’in borcunu ödeyemediği ve iflas noktasına geldiği konuşuluyordu ama Dinçerler’den skandal açıklama geldi. Gündemde 8,9 şiddetinde deprem yaratan Mehmet Dinçerler sözleriyle ortalığı inletti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler, biricik aşkı Hadise’ye evlenme teklifi etmişti. 3 milyon liralık yüzükle evlenme teklifi ettiği anlar dengeleri değiştirmişti. Ağızları açık bırakan bu paylaşım ise Hadise sevenlerini havalara uçurmuştu. Tüm bunlar devam ederken; Hadise ve Mehmet Dinçerler’in para konusu yüzünden ilişkilerini bitirme kararı aldıkları iddia edilmişti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.