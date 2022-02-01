- 01 Şub 2022 - 18:46 G: 01 Şub 2022 - 18:59

Hadise ve Mehmet Dinçerler Aşkı “Para” Yüzünden Mi Bitti? Borcunu Ödeyemediği Konuşulmuştu; Dinçerler 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Meğer…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler’in para yüzünden ayrıldıkları iddia edilmişti ama gerçekler ortaya çıktı. Mehmet Dinçerler’in borcunu ödeyemediği ve iflas noktasına geldiği konuşuluyordu ama Dinçerler’den skandal açıklama geldi. Gündemde 8,9 şiddetinde deprem yaratan Mehmet Dinçerler sözleriyle ortalığı inletti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler, biricik aşkı Hadise’ye evlenme teklifi etmişti. 3 milyon liralık yüzükle evlenme teklifi ettiği anlar dengeleri değiştirmişti. Ağızları açık bırakan bu paylaşım ise Hadise sevenlerini havalara uçurmuştu. Tüm bunlar devam ederken; Hadise ve Mehmet Dinçerler’in para konusu yüzünden ilişkilerini bitirme kararı aldıkları iddia edilmişti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Şub 2022 - 18:46 Ankara- Yaşam

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