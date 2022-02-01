Survivor Ödül Oyunu İfşa Oldu; Kazanan Takım Açıklandı! Seyirci Delirecek; Bu Kez İpler İnceldiği Yerden Koptu! “Yazıklar Olsun”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ödül oyunu ifşa edildi ve kazanan takım ortaya çıktı. Seyirciyi delirten bu durum ise iplerin inceldiği yerden koptuğunu bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. Binlerce kişiden “Yazıklar olsun” yorumunu alan Survivor All Star yarışmasındaki ödül poyunu ise dengelerin değişmesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde eleme adayları ortaya çıkmıştı. Barış, Birsen, Mert ve Evrim’in eleme adayları olmuştu. Dikkatleri üzerine çeken bu durum sonrasında Evrim’den şok açıklamalar gelmişti. Şimdi ise ödül oyununu kazanan takım resmen ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.