Anasayfa/

Foto Galeri/

01 Şub 2022 - 19:37

Survivor Ödül Oyunu İfşa Oldu; Kazanan Takım Açıklandı! Seyirci Delirecek; Bu Kez İpler İnceldiği Yerden Koptu! “Yazıklar Olsun”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ödül oyunu ifşa edildi ve kazanan takım ortaya çıktı. Seyirciyi delirten bu durum ise iplerin inceldiği yerden koptuğunu bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. Binlerce kişiden “Yazıklar olsun” yorumunu alan Survivor All Star yarışmasındaki ödül poyunu ise dengelerin değişmesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…