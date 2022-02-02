ASKİ Ankara Su Kesintileri: 2 Şubat 2022 Çarşamba Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 2 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Bir süredir Ankaralıların yaşamını etkileyen su kesintileri, etkisini bugün de sürdürüyor. Su kesintilerinin ne zaman son bulacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili ASKİ’den bilgi almak istiyor. Peki, ASKİ 2 Şubat Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 2 Şubat 2022 Çarşamba Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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