7 Aralık 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Altındağ, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...
Ankara 7 Aralık 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Hafta boyunca Ankara’nın çeşitli bölgelerinde etkisini gösteren elektrik kesintileri, bugün de başkentlileri meraklandırmaya başlıyor. Elektrik kesintilerini öncelikli gündemi haline getiren başkentliler, yaşanan kesintilerin ne zaman son bulacağını merak ediyor. Peki, 7 Aralık Çarşamba Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 7 Aralık Çarşamba Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…
ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 184, 177, 165, 182, ŞEHİT HASAN CEVHER, 179, 166, 183, ŞEREF TAŞLIOVA, GÜLPINAR, 180, ÇİÇEK, BUHARA, CELAL ESAT ARSEVEN, 149, 179/1, 181/4, 184/1, 178/3
Bakım Çalışması
07.12.2022 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, ATATÜRK, BARAJ, ENGİN, ODABAŞI, ENGİN 2, ODABAŞI KARŞIYAKA, BARBAROS, MİMAR SİNAN, AKIN, ENGİN 3, ENGİN 1, ORMAN, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, ERDEM, MELEK, OSMANGAZİ_1, 1., ŞAHİN, DOĞUKENT.., İSTİKLAL, YUNUS EMRE, BEKPINAR YOLU, 2., HACI BAYRAM VELİ, AKPINAR, AĞCATAŞ YOLU, BAHÇE, EMEK, 4., TOPALAK, 3., KUYUCAK, ALTIN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK_1
Bakım Çalışması
09.12.2022 22:00 - 01:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TALATPAŞA, AYAŞ, AYSIN, ÇALIKUŞU, DERMAN, DİBEK, DÜĞÜM, GEYVE, KANTARCILAR, KOSOVA, ÖKSÜZCE, SAYIM, TEMİZ, TEMMUZ, YAPINCAK, YENİCE, DENİZCİLER, DELİLER TEPESİ, ATATÜRK, KARGI, LEYLEKLI, KALE, 986
Bakım Çalışması
09.12.2022 14:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT MEHMET KOCAKAYA
Bakım Çalışması
09.12.2022 15:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 876/1, 879/1, 1070, 1093, 1077, 1068, 1069, 1058, 1053, 1060, 1066, 1048, ŞEHİT ERTUĞRUL KOCAER, 1195, 1087, 1090, 1075, 1076, 1085, 1057, 1054, 1061, 1056, 1055/1, 1059, 1778, 1113/5
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak REŞAT NURİ
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURGUTLU, ÇAYHANE, KAHRAMAN KADIN, KAPTANPAŞA, ÇEHRE, UĞUR MUMCUNUN
Bakım Çalışması
08.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2899, 2900 BURCU SİTESİ, 2899 YARENLER SİTESİ ., 2903İLLER SİTESİ, 2900 YENİÖZ VE GENÇLER SİTESİ, 2901, 2898, 2902, 2894, 1920
Bakım Çalışması
08.12.2022 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3061, 3180, 3089, 3080, 3072, 3085, 3088, 3055, 3083, 3077, 3087, 3086, 3078, 3139, 3146, 3081
Bakım Çalışması
09.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3358, ÇAYYOLU KORU SİTESİ, DÜŞKENT SİTESİ, DÜŞKENT K.Y.KOOP., PARK YAMAÇ EVLERİ, PARK, 4933
Bakım Çalışması
09.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2893, 2894, DOĞAN TAŞDELEN
Bakım Çalışması
09.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2893, 2894, DOĞAN TAŞDELEN
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 10 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADA, ÇİÇEKTEPE, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH, 4328, 4330
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 9 EYLÜL İZMİR, DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS, 511, 506, 514, KERKÜK, 502
Bakım Çalışması
07.12.2022 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 554, 548, 548 SAÇAK91 K.Y.KOOP., 559, 10, 552
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA ŞEHİR YOLU, 2301, TULUMTAŞ, 2408, 2401, 2398, 2411, 2410, 2409, 2407, 2416, 2412, AHİBOZ, ŞEHİTALİ, S.S.PET K.Y.K. -, S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., 3516, S.S. METRO MÜH. K.Y. KOOP., S.S.KARÇAMI, BİLGİSAYARCILAR 92, 3555, 3556, 3523, 3515, 3509, 3514, 3520, 3524, ÇELİKERLER-, S.S PETROL KYK, 3607, 3503, 3538, 3540, FEVZİYE
Bakım Çalışması
08.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKASYA, 2304, TÜRK KIZILAYI
Bakım Çalışması
08.12.2022 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 548, 8, 10, 573, 543
Bakım Çalışması
08.12.2022 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1501, 1512, 1499, 1502, 1497, 1544, 1498, İSTASYON, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, 1504, 1496
Bakım Çalışması
08.12.2022 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1501, 1512, 1499, 1502, 1497, 1544, 1498, İSTASYON, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, 1504, 1496
Bakım Çalışması
09.12.2022 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 107, 2.İNÖNÜ, 1.İNÖNÜ
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
07.12.2022 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2042, 2034, 2037, 2029, 2046, 2035
Bakım Çalışması
07.12.2022 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1819, 1569, 1821/2, 1570, 1821/1, 1821, BERRA, 1862, 1572, 1811/3, 1818, MURAT ÇOBANOĞLU, 1629
Bakım Çalışması
08.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GEZİ, BURSA, OSMAN USLU, 484, ŞEHİT MİKAİL DÖNMEZ, 480, 444, GÖKSUN, 445, GÖZÖNÜ, GÜRSES, KORUK, 481, 459, 479, 475
Bakım Çalışması
09.12.2022 22:00 - 01:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TALATPAŞA, AYAŞ, AYSIN, ÇALIKUŞU, DERMAN, DİBEK, DÜĞÜM, GEYVE, KANTARCILAR, KOSOVA, ÖKSÜZCE, SAYIM, TEMİZ, TEMMUZ, YAPINCAK, YENİCE, DENİZCİLER, DELİLER TEPESİ, ATATÜRK, KARGI, LEYLEKLI, KALE, 986
Bakım Çalışması
09.12.2022 10:38 - 12:38
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 303, 318, 314, 323, 324
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADA, ÇİÇEKTEPE, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 14
Bakım Çalışması
08.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKASYA, 2304, TÜRK KIZILAYI
Bakım Çalışması
09.12.2022 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇOKÖREN
Bakım Çalışması
09.12.2022 12:45 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÜCRET
Bakım Çalışması
09.12.2022 16:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HİSARLIKAYA
Bakım Çalışması
09.12.2022 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, SIRA, OĞUZ YILMAZ, YİĞİT, YAKUT, YAVUZ., ARA, PINAR., SAĞLIK., SANCAK, 24., ATATÜRK.., ONUR
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
08.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3601, 4002, 4001, 3598/1, 4009, 4008
Bakım Çalışması
09.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3586 (KIRANDAĞ MEVKİ ASKİ PN7 POMPA), 3585, 3581, 3586, 3972, YAKACIK, 3970, 3588, 3948, 3592, 3971, 3973
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLEVLER, 916 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÇİĞDEMTEPE, 1106 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.02.2022 13:17 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SUSUZ, SUSUZ MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.02.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SUSUZ, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SUSUZ, SUSUZ MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
07 Ara 2022 - 10:13 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.