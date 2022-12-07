7 Aralık 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Altındağ, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 7 Aralık 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Hafta boyunca Ankara’nın çeşitli bölgelerinde etkisini gösteren elektrik kesintileri, bugün de başkentlileri meraklandırmaya başlıyor. Elektrik kesintilerini öncelikli gündemi haline getiren başkentliler, yaşanan kesintilerin ne zaman son bulacağını merak ediyor. Peki, 7 Aralık Çarşamba Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 7 Aralık Çarşamba Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 184, 177, 165, 182, ŞEHİT HASAN CEVHER, 179, 166, 183, ŞEREF TAŞLIOVA, GÜLPINAR, 180, ÇİÇEK, BUHARA, CELAL ESAT ARSEVEN, 149, 179/1, 181/4, 184/1, 178/3

Bakım Çalışması

07.12.2022 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, ATATÜRK, BARAJ, ENGİN, ODABAŞI, ENGİN 2, ODABAŞI KARŞIYAKA, BARBAROS, MİMAR SİNAN, AKIN, ENGİN 3, ENGİN 1, ORMAN, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, ERDEM, MELEK, OSMANGAZİ_1, 1., ŞAHİN, DOĞUKENT.., İSTİKLAL, YUNUS EMRE, BEKPINAR YOLU, 2., HACI BAYRAM VELİ, AKPINAR, AĞCATAŞ YOLU, BAHÇE, EMEK, 4., TOPALAK, 3., KUYUCAK, ALTIN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK_1

Bakım Çalışması

09.12.2022 22:00 - 01:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TALATPAŞA, AYAŞ, AYSIN, ÇALIKUŞU, DERMAN, DİBEK, DÜĞÜM, GEYVE, KANTARCILAR, KOSOVA, ÖKSÜZCE, SAYIM, TEMİZ, TEMMUZ, YAPINCAK, YENİCE, DENİZCİLER, DELİLER TEPESİ, ATATÜRK, KARGI, LEYLEKLI, KALE, 986

Bakım Çalışması

09.12.2022 14:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT MEHMET KOCAKAYA

Bakım Çalışması

09.12.2022 15:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 876/1, 879/1, 1070, 1093, 1077, 1068, 1069, 1058, 1053, 1060, 1066, 1048, ŞEHİT ERTUĞRUL KOCAER, 1195, 1087, 1090, 1075, 1076, 1085, 1057, 1054, 1061, 1056, 1055/1, 1059, 1778, 1113/5

ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak REŞAT NURİ

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TURGUTLU, ÇAYHANE, KAHRAMAN KADIN, KAPTANPAŞA, ÇEHRE, UĞUR MUMCUNUN

Bakım Çalışması

08.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2899, 2900 BURCU SİTESİ, 2899 YARENLER SİTESİ ., 2903İLLER SİTESİ, 2900 YENİÖZ VE GENÇLER SİTESİ, 2901, 2898, 2902, 2894, 1920

Bakım Çalışması

08.12.2022 09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3061, 3180, 3089, 3080, 3072, 3085, 3088, 3055, 3083, 3077, 3087, 3086, 3078, 3139, 3146, 3081

Bakım Çalışması

09.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3358, ÇAYYOLU KORU SİTESİ, DÜŞKENT SİTESİ, DÜŞKENT K.Y.KOOP., PARK YAMAÇ EVLERİ, PARK, 4933

Bakım Çalışması

09.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2893, 2894, DOĞAN TAŞDELEN

Bakım Çalışması

09.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2893, 2894, DOĞAN TAŞDELEN

ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 10 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADA, ÇİÇEKTEPE, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FATİH, 4328, 4330

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 9 EYLÜL İZMİR, DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS, 511, 506, 514, KERKÜK, 502

Bakım Çalışması

07.12.2022 13:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 554, 548, 548 SAÇAK91 K.Y.KOOP., 559, 10, 552

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA ŞEHİR YOLU, 2301, TULUMTAŞ, 2408, 2401, 2398, 2411, 2410, 2409, 2407, 2416, 2412, AHİBOZ, ŞEHİTALİ, S.S.PET K.Y.K. -, S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., 3516, S.S. METRO MÜH. K.Y. KOOP., S.S.KARÇAMI, BİLGİSAYARCILAR 92, 3555, 3556, 3523, 3515, 3509, 3514, 3520, 3524, ÇELİKERLER-, S.S PETROL KYK, 3607, 3503, 3538, 3540, FEVZİYE

Bakım Çalışması

08.12.2022 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKASYA, 2304, TÜRK KIZILAYI

Bakım Çalışması

08.12.2022 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 548, 8, 10, 573, 543

Bakım Çalışması

08.12.2022 13:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1501, 1512, 1499, 1502, 1497, 1544, 1498, İSTASYON, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, 1504, 1496

Bakım Çalışması

08.12.2022 13:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1501, 1512, 1499, 1502, 1497, 1544, 1498, İSTASYON, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, 1504, 1496

Bakım Çalışması

09.12.2022 13:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 107, 2.İNÖNÜ, 1.İNÖNÜ

ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

07.12.2022 11:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2042, 2034, 2037, 2029, 2046, 2035

Bakım Çalışması

07.12.2022 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1819, 1569, 1821/2, 1570, 1821/1, 1821, BERRA, 1862, 1572, 1811/3, 1818, MURAT ÇOBANOĞLU, 1629

Bakım Çalışması

08.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GEZİ, BURSA, OSMAN USLU, 484, ŞEHİT MİKAİL DÖNMEZ, 480, 444, GÖKSUN, 445, GÖZÖNÜ, GÜRSES, KORUK, 481, 459, 479, 475

Bakım Çalışması

09.12.2022 22:00 - 01:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TALATPAŞA, AYAŞ, AYSIN, ÇALIKUŞU, DERMAN, DİBEK, DÜĞÜM, GEYVE, KANTARCILAR, KOSOVA, ÖKSÜZCE, SAYIM, TEMİZ, TEMMUZ, YAPINCAK, YENİCE, DENİZCİLER, DELİLER TEPESİ, ATATÜRK, KARGI, LEYLEKLI, KALE, 986

Bakım Çalışması

09.12.2022 10:38 - 12:38

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 303, 318, 314, 323, 324

ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADA, ÇİÇEKTEPE, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 14

Bakım Çalışması

08.12.2022 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKASYA, 2304, TÜRK KIZILAYI

Bakım Çalışması

09.12.2022 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇOKÖREN

Bakım Çalışması

09.12.2022 12:45 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÜCRET

Bakım Çalışması

09.12.2022 16:30 - 18:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HİSARLIKAYA

Bakım Çalışması

09.12.2022 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, SIRA, OĞUZ YILMAZ, YİĞİT, YAKUT, YAVUZ., ARA, PINAR., SAĞLIK., SANCAK, 24., ATATÜRK.., ONUR

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

08.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3601, 4002, 4001, 3598/1, 4009, 4008

Bakım Çalışması

09.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3586 (KIRANDAĞ MEVKİ ASKİ PN7 POMPA), 3585, 3581, 3586, 3972, YAKACIK, 3970, 3588, 3948, 3592, 3971, 3973

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLEVLER, 916 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİĞDEMTEPE, 1106 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.02.2022 13:17 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SUSUZ, SUSUZ MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 02.02.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SUSUZ, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SUSUZ, SUSUZ MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.