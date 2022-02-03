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03 Şub 2022 - 21:04

Demet Özdemir Eski Şaşalı Dönemine Geri Dönüyor! Kıpkırmızı Rujunu Sürdü, Nefesleri Kesti! Deri Pantolonuyla… “Oğuzhan Koç Ağla!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’e resmen ayrılık yaradı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarından “Oğuzhan Koç ağla” yorumunda bulundu. Kıpkırmızı rujuyla nefesleri kesen Demet Özdemir, deri pantolonuyla fiziğini kanıtladı. İşte binlerce kişiye “Yavaş Demet” dedirten o pozlar…