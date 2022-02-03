- 03 Şub 2022 - 21:04

Demet Özdemir Eski Şaşalı Dönemine Geri Dönüyor! Kıpkırmızı Rujunu Sürdü, Nefesleri Kesti! Deri Pantolonuyla… “Oğuzhan Koç Ağla!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’e resmen ayrılık yaradı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarından “Oğuzhan Koç ağla” yorumunda bulundu. Kıpkırmızı rujuyla nefesleri kesen Demet Özdemir, deri pantolonuyla fiziğini kanıtladı. İşte binlerce kişiye “Yavaş Demet” dedirten o pozlar…

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ekranlara gelen Demet Özdemir, yakın zamanda Kerem Bürsin’le partner olacağı gündeme bomba gibi düşmüştü. Güzelliğiyle tüm algıları yıkan Demet Özdemir, ağızları açık bırakacak bir hamle geldi. Oğuzhan Koç’la ilişkisini noktalayan Demet Özdemir ayrılık sonrasında alev alev yakan pozlar geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

03 Şub 2022 - 21:04 Amasya- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel Sadakatsiz Dizisine Giriyor! Volkan Yeşil Işık Yaktı! “Kerem Bürsin’in Yastığı Ağlamaktan Sırılsıklam” Neler Oluyor? mask
Hande Erçel Sadakatsiz Dizisine Giriyor! Volkan Yeşil Işık Yaktı! “Kerem Bürsin’in Yastığı Ağlamaktan Sırılsıklam” Neler Oluyor?
Survivor Batuhan Yelkenleri İndirdi! Gemisi Acun Ilıcalı’nın Sahiline Vurdu! Açıklaması Şok Etti: “Çok Yoruldum” Valizini Hazırladı, Pılını Pırtını Toplayıp… mask
Survivor Batuhan Yelkenleri İndirdi! Gemisi Acun Ilıcalı’nın Sahiline Vurdu! Açıklaması Şok Etti: “Çok Yoruldum” Valizini Hazırladı, Pılını Pırtını Toplayıp…
Survivor All Star Kuralları Komple Değişti! Acun Ilıcalı Acil Konseyi Topladı; Kararı Duyurdu! Yarışmacılar İp Üstünde! Batuhan Bile Titredi… mask
Survivor All Star Kuralları Komple Değişti! Acun Ilıcalı Acil Konseyi Topladı; Kararı Duyurdu! Yarışmacılar İp Üstünde! Batuhan Bile Titredi…
Survivor Ayşe Derileri Giydi, Herkesi Şok Etti! Survivor’daki Halinden Eser Yok! Poyraz Şimdi Evlenme Teklifi Edecek! Öyle Bir Hale Geldi Ki… mask
Survivor Ayşe Derileri Giydi, Herkesi Şok Etti! Survivor’daki Halinden Eser Yok! Poyraz Şimdi Evlenme Teklifi Edecek! Öyle Bir Hale Geldi Ki…
Masterchef Sergen’den Şok Eden Olay! Sarmaş Dolaş… Dilara Başaran’la Anılıyordu; Büyük İhanet! En Yakın Dostu… mask
Masterchef Sergen’den Şok Eden Olay! Sarmaş Dolaş… Dilara Başaran’la Anılıyordu; Büyük İhanet! En Yakın Dostu…
Gönül Dağı Dizisinden Yürekleri Yakan Olay! Başkanın 40’ı Çıkmadan Düğün Dernek Hazırlıklarına Başlandılar! Final Olması İsteniyor… mask
Gönül Dağı Dizisinden Yürekleri Yakan Olay! Başkanın 40’ı Çıkmadan Düğün Dernek Hazırlıklarına Başlandılar! Final Olması İsteniyor…
Survivor Batuhan Hayranlarına Kötü Haber! Bundan Sonra İzlemeseler de Olur! Sonuçlar Ortaya Çıktı; Şampiyon Olması İmkansız! mask
Survivor Batuhan Hayranlarına Kötü Haber! Bundan Sonra İzlemeseler de Olur! Sonuçlar Ortaya Çıktı; Şampiyon Olması İmkansız!
Survivor Yarışmacısı Çığırından Çıktı! Adının Bir Kez Daha Geçmesine Dayanamadı; “Paramparça Ederim”... Nisa’ya İkinci Darbe Geldi! mask
Survivor Yarışmacısı Çığırından Çıktı! Adının Bir Kez Daha Geçmesine Dayanamadı; “Paramparça Ederim”... Nisa’ya İkinci Darbe Geldi!
Esra Erol'da Hakkında Şok Eden Karar! “Müge Anlı Göbek Atacak; Tek Kraliçe Kaldı” Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… “Artık Bitti!” mask
Esra Erol'da Hakkında Şok Eden Karar! “Müge Anlı Göbek Atacak; Tek Kraliçe Kaldı” Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… “Artık Bitti!”
Onur Şan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Seda Sayan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Onur Şan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Seda Sayan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hande Erçel Sadakatsiz Dizisine Giriyor! Volkan Yeşil Işık Yaktı! “Kerem Bürsin’in Yastığı Ağlamaktan Sırılsıklam” Neler Oluyor? mask
Hande Erçel Sadakatsiz Dizisine Giriyor! Volkan Yeşil Işık Yaktı! “Kerem Bürsin’in Yastığı Ağlamaktan Sırılsıklam” Neler Oluyor?
Survivor Batuhan Yelkenleri İndirdi! Gemisi Acun Ilıcalı’nın Sahiline Vurdu! Açıklaması Şok Etti: “Çok Yoruldum” Valizini Hazırladı, Pılını Pırtını Toplayıp… mask
Survivor Batuhan Yelkenleri İndirdi! Gemisi Acun Ilıcalı’nın Sahiline Vurdu! Açıklaması Şok Etti: “Çok Yoruldum” Valizini Hazırladı, Pılını Pırtını Toplayıp…
Alkol ve Kumar Hastalığı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Kötü Alışkanlıkları Olan O Burçlar… mask
Alkol ve Kumar Hastalığı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Kötü Alışkanlıkları Olan O Burçlar…
En Kompleksi Olan Burçlar Hangileridir? İşte üstünlük çabası ve duygusu olan O Burçlar… mask
En Kompleksi Olan Burçlar Hangileridir? İşte üstünlük çabası ve duygusu olan O Burçlar…
En Özgür Ruhlu Burç Hangisidir? İşte Çizgisi Olmayan O Burçlar... mask
En Özgür Ruhlu Burç Hangisidir? İşte Çizgisi Olmayan O Burçlar...
Hangi Burcun Yıkılmaz Duvarları Vardır? İşte Vicdan Muhasebesi Yüksek O Burçlar… mask
Hangi Burcun Yıkılmaz Duvarları Vardır? İşte Vicdan Muhasebesi Yüksek O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status