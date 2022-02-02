- 02 Şub 2022 - 19:23

Demet Özdemir’e Ayrılık Yaradı! Kıpkırmızı Rujunu Sürdü, Nefesleri Kesti! Deri Pantolonuyla… “Oğuzhan Koç Ağla!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’e resmen ayrılık yaradı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarından “Oğuzhan Koç ağla” yorumunda bulundu. Kıpkırmızı rujuyla nefesleri kesen Demet Özdemir, deri pantolonuyla fiziğini kanıtladı. İşte binlerce kişiye “Yavaş Demet” dedirten o pozlar…

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ekranlara gelen Demet Özdemir, yakın zamanda Kerem Bürsin’le partner olacağı gündeme bomba gibi düşmüştü. Güzelliğiyle tüm algıları yıkan Demet Özdemir, ağızları açık bırakacak bir hamle geldi. Oğuzhan Koç’la ilişkisini noktalayan Demet Özdemir ayrılık sonrasında alev alev yakan pozlar geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Şub 2022 - 19:23 Amasya- Yaşam

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