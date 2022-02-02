Demet Özdemir’e Ayrılık Yaradı! “Oğuzhan Koç Ağla!” Kıpkırmızı Rujunu Sürdü, Nefesleri Kesti! Deri Pantolonuyla… “Yavaş Demet!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’e resmen ayrılık yaradı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarından “Oğuzhan Koç ağla” yorumunda bulundu. Kıpkırmızı rujuyla nefesleri kesen Demet Özdemir, deri pantolonuyla fiziğini kanıtladı. İşte binlerce kişiye “Yavaş Demet” dedirten o pozlar…
Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ekranlara gelen Demet Özdemir, yakın zamanda Kerem Bürsin’le partner olacağı gündeme bomba gibi düşmüştü. Güzelliğiyle tüm algıları yıkan Demet Özdemir, ağızları açık bırakacak bir hamle geldi. Oğuzhan Koç’la ilişkisini noktalayan Demet Özdemir ayrılık sonrasında alev alev yakan pozlar geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.