- 02 Şub 2022 - 09:28 G: 02 Şub 2022 - 09:34

Demet Özdemir’e Ayrılık Yaradı! “Oğuzhan Koç Ağla!” Kıpkırmızı Rujunu Sürdü, Nefesleri Kesti! Deri Pantolonuyla… “Yavaş Demet!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’e resmen ayrılık yaradı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarından “Oğuzhan Koç ağla” yorumunda bulundu. Kıpkırmızı rujuyla nefesleri kesen Demet Özdemir, deri pantolonuyla fiziğini kanıtladı. İşte binlerce kişiye “Yavaş Demet” dedirten o pozlar…

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ekranlara gelen Demet Özdemir, yakın zamanda Kerem Bürsin’le partner olacağı gündeme bomba gibi düşmüştü. Güzelliğiyle tüm algıları yıkan Demet Özdemir, ağızları açık bırakacak bir hamle geldi. Oğuzhan Koç’la ilişkisini noktalayan Demet Özdemir ayrılık sonrasında alev alev yakan pozlar geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 Şub 2022 - 09:28 Amasya- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma Dizisinde Kumru’ya Final Şoku ! Defteri Kapandı “Sonunda Kurtulduk” Pılını Pırtını Toplayıp Gidecek; Sözleşmesi Rafa Kalktı! mask
Yasak Elma Dizisinde Kumru’ya Final Şoku ! Defteri Kapandı “Sonunda Kurtulduk” Pılını Pırtını Toplayıp Gidecek; Sözleşmesi Rafa Kalktı!
Masterchef Hasan Oyuncu Oldu; Çekimler Başladı! Öyle Bir Yapımla Geliyor Ki, Doktor Hülya Sinir Krizlere Girecek! Seyirci Son Noktasında… mask
Masterchef Hasan Oyuncu Oldu; Çekimler Başladı! Öyle Bir Yapımla Geliyor Ki, Doktor Hülya Sinir Krizlere Girecek! Seyirci Son Noktasında…
Survivor Mert’in Yasak Aşk Yaşadığı İsim Alev Alev… “Daha da Açılman Lazım, Bu Az!" Mert Öcal Aldatmıştı Ama Bu Pozlar… mask
Survivor Mert’in Yasak Aşk Yaşadığı İsim Alev Alev… “Daha da Açılman Lazım, Bu Az!" Mert Öcal Aldatmıştı Ama Bu Pozlar…
Seren Serengil Sanal Linç Kurbanı Oldu! Ölümlerden Dönmüştü, Tepki Üzerine Tepki Aldı! Görenler Gözlerine İnanmak İstemiyor! Neler Oluyor? mask
Seren Serengil Sanal Linç Kurbanı Oldu! Ölümlerden Dönmüştü, Tepki Üzerine Tepki Aldı! Görenler Gözlerine İnanmak İstemiyor! Neler Oluyor?
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Maaş Krizi Büyüdü, Nefesler Kesildi! Mehmet Şef Yeni Projesini Duyurdu! “Yok Artık” mask
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Maaş Krizi Büyüdü, Nefesler Kesildi! Mehmet Şef Yeni Projesini Duyurdu! “Yok Artık”
Mert Öcal’ın Aşk Yaşadığını İsim Şok Etti! Survivor’da Fırtınalar Estirmişti; Makbule Şakalakoğlu’nun Kim Olduğu Ortaya Çıktı! mask
Mert Öcal’ın Aşk Yaşadığını İsim Şok Etti! Survivor’da Fırtınalar Estirmişti; Makbule Şakalakoğlu’nun Kim Olduğu Ortaya Çıktı!
Demet Özdemir’den Bornozlu Alev Alev Pozlar! İçine Hiçbir Şey Giymedi, Ayrılık Acısını Unuttu! Oğuzhan Koç Ağlayarak Günlüğüne Yazacak! mask
Demet Özdemir’den Bornozlu Alev Alev Pozlar! İçine Hiçbir Şey Giymedi, Ayrılık Acısını Unuttu! Oğuzhan Koç Ağlayarak Günlüğüne Yazacak!
Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ının Eski Halini Görenler Tanıyamadı! Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki, Herkes Şok Oldu! mask
Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ının Eski Halini Görenler Tanıyamadı! Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki, Herkes Şok Oldu!
Esra Erol Yayından Kaldırılıyor Mu? Açıklama Şok Etkisi Yarattı; Görenler İnanamadı! Konsept Komple Değişiyor! Bundan Sonra Seyirci Düşünsün… mask
Esra Erol Yayından Kaldırılıyor Mu? Açıklama Şok Etkisi Yarattı; Görenler İnanamadı! Konsept Komple Değişiyor! Bundan Sonra Seyirci Düşünsün…
Camdaki Kız Dizisinde Kürtaj Şoku! Sedat’ın Rezilliği Ortaya Çıktı; Daha Fazla Dayanamadı! Yeniden Boşanmanın Aşamasında… mask
Camdaki Kız Dizisinde Kürtaj Şoku! Sedat’ın Rezilliği Ortaya Çıktı; Daha Fazla Dayanamadı! Yeniden Boşanmanın Aşamasında…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Doğuştan Lider Olduğunu İspatlayan Burçlar Hangisidir? İşte Peşinde Grupları Sürükleyen O Burçlar… mask
Doğuştan Lider Olduğunu İspatlayan Burçlar Hangisidir? İşte Peşinde Grupları Sürükleyen O Burçlar…
Doğuştan En İnatçı Burçlar Hangisidir? İşte La Diyip, Lo Demeyen O Burçlar… mask
Doğuştan En İnatçı Burçlar Hangisidir? İşte La Diyip, Lo Demeyen O Burçlar…
Fiziği En Güzel Olan Burçlar Hangisidir? İşte Güzelliğiyle En Dikkat Çeken O Burç... mask
Fiziği En Güzel Olan Burçlar Hangisidir? İşte Güzelliğiyle En Dikkat Çeken O Burç...
Hangi Burç Kadını Hangi Tip Erkeklerden Hoşlanır? İşte Yakışıklılığıyla Kadınların Ayaklarını Yerden Kesen O Burçlar... mask
Hangi Burç Kadını Hangi Tip Erkeklerden Hoşlanır? İşte Yakışıklılığıyla Kadınların Ayaklarını Yerden Kesen O Burçlar...
2 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
2 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 2 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 2 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status