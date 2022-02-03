- 03 Şub 2022 - 21:11 G: 03 Şub 2022 - 21:12

Masterchef Pelin Hayatının Zirvesini Yaşıyor! Son Hali “Yok Artık” Dedirtti! Neler Oluyor? Danilo Şef...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman’dan titreten bir değişim geldi. Danilo Şefle hakkında çıkan iddialara “Evet aşk yaşıyorum ama Gökhan Akar’la” yorumunda bulunan Pelin Zaman, daha sonra Gökhan Akar’la yollarını ayırmıştı. Masterchef’ten sonra bambaşka birisine dönüşen Pelin Zaman’ın halini görenler ise “yok artık” dedi. İşte Masterchef’in en güzel yarışmacılarından biri olan Pelin Zaman’dan gelen değişim!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adını duyuran Pelin Zaman, güzelliğiyle gündemin ismi olmuştu. Erkeklerin kalbini güzelliğiyle çalan Pelin Zaman, 18 yaşındakilere 33 yaşındaki güzelliğiyle taş çıkarmıştı. Şimdi ise Pelin Zaman adeta bambaşka birisi oldu. Yarışma sonrasında ağızları açık bırakan bir değişime imzasını atan Pelin Zaman, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Şub 2022 - 21:11 Ankara- Yaşam

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