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02 Şub 2022 - 09:57

Masterchef Pelin’den Titreten Değişim! Danilo Şefle Sevgili İddialarına “Evet Ama…” Demişti, Son Hali “Yok Artık” Dedirtti! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman’dan titreten bir değişim geldi. Danilo Şefle hakkında çıkan iddialara “Evet aşk yaşıyorum ama Gökhan Akar’la” yorumunda bulunan Pelin Zaman, daha sonra Gökhan Akar’la yollarını ayırmıştı. Masterchef’ten sonra bambaşka birisine dönüşen Pelin Zaman’ın halini görenler ise “yok artık” dedi. İşte Masterchef’in en güzel yarışmacılarından biri olan Pelin Zaman’dan gelen değişim!