- 02 Şub 2022 - 19:18

Survivor’da Evrim Ortalığı Birbirine Kattı! Acun Ilıcalı Bile Küçük Dilini Yuttu! “Mikser” Öyle Şeyler Dedi Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Evrim resmen terör estirirdi. Ortalığı katıp karıştıran Evrim Keklik’in dedikleri iddialara göre Acun Ilıcalı’nın bile küçük dilini yutturdu. Bunun üzerine birçok kişi “Mikser” yorumlarında bulundu. İşte Evrim Keklik’ten gelen skandal açıklamalar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sürgün adasına giden son isimlerinde belli olmasıyla birlikte Evrim, Mert, Barış ve Birsen eleme adayları olmuştu. Eleme adayı olduğunu duyduktan sonra bambaşka birisi olan Evrim Keklik, dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Şub 2022 - 19:18 Ankara- Yaşam

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