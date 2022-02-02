Survivor’da Evrim Ortalığı Birbirine Kattı! Acun Ilıcalı Bile Küçük Dilini Yuttu! “Mikser” Öyle Şeyler Dedi Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Evrim resmen terör estirirdi. Ortalığı katıp karıştıran Evrim Keklik’in dedikleri iddialara göre Acun Ilıcalı’nın bile küçük dilini yutturdu. Bunun üzerine birçok kişi “Mikser” yorumlarında bulundu. İşte Evrim Keklik’ten gelen skandal açıklamalar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sürgün adasına giden son isimlerinde belli olmasıyla birlikte Evrim, Mert, Barış ve Birsen eleme adayları olmuştu. Eleme adayı olduğunu duyduktan sonra bambaşka birisi olan Evrim Keklik, dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.