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02 Şub 2022 - 10:58

Survivor’da Evrim Terör Estirdi! Ortalığı Kattı, Karıştırdı! Acun Ilıcalı Bile Küçük Dilini Yuttu! “Mikser” Öyle Şeyler Dedi Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Evrim resmen terör estirirdi. Ortalığı katıp karıştıran Evrim Keklik’in dedikleri iddialara göre Acun Ilıcalı’nın bile küçük dilini yutturdu. Bunun üzerine birçok kişi “Mikser” yorumlarında bulundu. İşte Evrim Keklik’ten gelen skandal açıklamalar…