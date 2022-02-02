Hande Erçel’den Şok Ambargo! Kerem Bürsin’le Ayrılma Eşiğine Gelmesinin Sebebi Ortaya Çıktı! Duş ve Küvet Sahneleri...
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel gündeme bomba gibi düştü. Cinsel içerikli sahnelere resti çeken ve ambargo koyan Erçel’in son hali dengeleri değiştirdi. Kerem Bürsin’le ayrılma noktasına geldikleri konuşulan Hande Erçel’in diziyi reddetme sebebi ise “Hande hiç sevmez. Son dizisi samanyolundaydı” yorumlarını aldı.
Sen Çal Kapımı dizisinde yer alarak adını büyük kitlelere duyuran Hande Erçel, dizide partneri olan Kerem Bürsin’le doludizgin bir aşk yaşamaya başlamıştı. Kısa bir süre önce ikilinin ayrıldığı ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Erçel’in yakın çevresine “Bir daha dönüşü yok” dediği ve Kerem Bürsin’i evine bile almadığı konuşulmuştu. Şimdi ise her şey ortaya çıktı. Meğer ikili cinsel içerikli sahnelerden dolayı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.