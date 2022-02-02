Hande Erçel’den Şok Ambargo! Kerem Bürsin’le Ayrılma Eşiğine Gelmesinin Sebebi Ortaya Çıktı! Duş ve Küvet Sahneleri...

Sen Çal Kapımı dizisinde yer alarak adını büyük kitlelere duyuran Hande Erçel, dizide partneri olan Kerem Bürsin’le doludizgin bir aşk yaşamaya başlamıştı. Kısa bir süre önce ikilinin ayrıldığı ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Erçel’in yakın çevresine “Bir daha dönüşü yok” dediği ve Kerem Bürsin’i evine bile almadığı konuşulmuştu. Şimdi ise her şey ortaya çıktı. Meğer ikili cinsel içerikli sahnelerden dolayı…

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