Anasayfa/

Foto Galeri/

02 Şub 2022 - 19:20

Survivor Nisa ve Evrim Saç Baş Kavgası Şok Etti! Acun Medya Bile İkiliyi Zor Ayırdı; Televizyonlara Gelmedi Bile! Acun Ilıcalı Kararını Açıkladı...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa ve Evrim’in saç baş birbirine girdiği iddia edildi. Acun Medya ikiliyi zor ayırırken; televizyon dünyasına bu anlar yansımadı bile! Acun Ilıcalı’nın manzarası dengeleri değiştirirken; ikilinin diskalifiyenin ucunda olduğu iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…