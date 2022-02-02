Survivor Nisa ve Evrim Saç Baş Kavgası Şok Etti! Acun Medya Bile İkiliyi Zor Ayırdı; Televizyonlara Gelmedi Bile! Acun Ilıcalı Kararını Açıkladı...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa ve Evrim’in saç baş birbirine girdiği iddia edildi. Acun Medya ikiliyi zor ayırırken; televizyon dünyasına bu anlar yansımadı bile! Acun Ilıcalı’nın manzarası dengeleri değiştirirken; ikilinin diskalifiyenin ucunda olduğu iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında eleme adayları ortaya çıkmıştı. Bu durum ise eleme adaylarının deliye dönmesine neden olmuştu. Nisa’nin Evrim’i “Sen benim özel hayatıma karışıyordun bende seni yazdım” yorumunda bulunmuştu. Evrim ise Nisa’nın sözlerini kabul etmemişti. Peki, şimdi nasıl ikili birbirine girdi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.