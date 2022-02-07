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07 Şub 2022 - 20:41

Yargı Dizisinden Neva Ayrılıyor! Üçüncü Cinayet Basına Sızdı; Ortalık Karıştı! Öyle Bir Şekilde Ölecek Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak!

Kanal D Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde üçüncü cinayet ortaya çıktı. Engin’in katili belli olurken; öyle bir ismin cenaze namazı kılınacak ki, görenler delirecek. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise herkesin yandığını gösterdi. Akılları yerinden eden bu durum ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…