Yargı Dizisinden Neva Ayrılıyor! Üçüncü Cinayet Basına Sızdı; Ortalık Karıştı! Öyle Bir Şekilde Ölecek Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak!
Kanal D Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde üçüncü cinayet ortaya çıktı. Engin’in katili belli olurken; öyle bir ismin cenaze namazı kılınacak ki, görenler delirecek. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise herkesin yandığını gösterdi. Akılları yerinden eden bu durum ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hüseyin Avni Danyal, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden önemli oyuncuların yer aldığı Yargı dizisinde Engin’in katili sonunda gözükmüştü. Pınar Deniz’in hayat verdiği Ceylin karakterinin katil olmadığı ortaya çıkarken; katilin ise emniyetteki şef Niyazi olunca ağızlar açık kalmıştı. Emniyet çalışanının azmettirici olduğu ise ödemeyi alamamasından ortaya çıkmıştı. Şimdi ise üçüncü bir ismin cenaze namazının kılınacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.