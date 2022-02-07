- 07 Şub 2022 - 20:41

Yargı Dizisinden Neva Ayrılıyor! Üçüncü Cinayet Basına Sızdı; Ortalık Karıştı! Öyle Bir Şekilde Ölecek Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak!

Kanal D Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde üçüncü cinayet ortaya çıktı. Engin’in katili belli olurken; öyle bir ismin cenaze namazı kılınacak ki, görenler delirecek. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise herkesin yandığını gösterdi. Akılları yerinden eden bu durum ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Hüseyin Avni Danyal, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden önemli oyuncuların yer aldığı Yargı dizisinde Engin’in katili sonunda gözükmüştü. Pınar Deniz’in hayat verdiği Ceylin karakterinin katil olmadığı ortaya çıkarken; katilin ise emniyetteki şef Niyazi olunca ağızlar açık kalmıştı. Emniyet çalışanının azmettirici olduğu ise ödemeyi alamamasından ortaya çıkmıştı. Şimdi ise üçüncü bir ismin cenaze namazının kılınacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Şub 2022 - 20:41 Ankara- Yaşam

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