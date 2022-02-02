Show TV ekranlarının fenomen yapımı olan Güldür Güldür Show isimli eğlence programının sevilen oyuncularından biri olan Meltem Yılmazkaya, şimdilerde ilginç bir iddia ile gündeme geldi. Hamile olduğu iddia edilen Meltem Yılmazkaya’nın evli olup olmadığı sorusu ise, Güldür Güldür Show isimli eğlence programının seyircisini bir hayli meraklandırdı. Peki, Güldür Güldür Mehtap hamile mi? Meltem Yılmazkaya hamile mi 2022? Meltem Yılmazkaya kimdir evli mi? İşte, detaylar…