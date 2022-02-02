Güldür Güldür Mehtap Hamile Mi? Meltem Yılmazkaya Hamile Mi 2022? Meltem Yılmazkaya Kimdir Evli Mi?
Show TV ekranlarının fenomen yapımı olan Güldür Güldür Show isimli eğlence programının sevilen oyuncularından biri olan Meltem Yılmazkaya, şimdilerde ilginç bir iddia ile gündeme geldi. Hamile olduğu iddia edilen Meltem Yılmazkaya ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde....
Show TV ekranlarının fenomen yapımı olan Güldür Güldür Show isimli eğlence programının sevilen oyuncularından biri olan Meltem Yılmazkaya, şimdilerde ilginç bir iddia ile gündeme geldi. Hamile olduğu iddia edilen Meltem Yılmazkaya’nın evli olup olmadığı sorusu ise, Güldür Güldür Show isimli eğlence programının seyircisini bir hayli meraklandırdı. Peki, Güldür Güldür Mehtap hamile mi? Meltem Yılmazkaya hamile mi 2022? Meltem Yılmazkaya kimdir evli mi? İşte, detaylar…
02 Şub 2022 - 13:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.