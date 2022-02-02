Eski sunucu Petek Dinçöz Son Haliyle Şok Etti! Öyle Bir Hale Geldi Ki… Kimse Bunu Beklemiyordu! Petek Dinçöz Evli Mi, Çocuğu Var Mı?
Bir süredir kendisine ekranlardan uzak bir yaşam kuran Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde yeni haliyle takipçilerinin karşısına çıktı. Sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğraf ile tüm dikkatleri bir anda üzerine çeken Petek Dinçöz ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir kendisine ekranlardan uzak bir yaşam kuran Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde yeni haliyle takipçilerinin karşısına çıktı. Sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğraf ile tüm dikkatleri bir anda üzerine çeken Petek Dinçöz, geçirdiği değişim ile herkesi adeta şoke etti. Öte yandan bu değişim Petek Dinçöz’ü yeniden magazin takipçilerinin yakın markajına soktu! Peki, Petek Dinçöz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Petek Dinçöz evli mi, çocuğu var mı? Petek Dinçöz şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
02 Şub 2022 - 13:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.