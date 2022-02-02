- 02 Şub 2022 - 13:04 G: 02 Şub 2022 - 13:09

Eski sunucu Petek Dinçöz Son Haliyle Şok Etti! Öyle Bir Hale Geldi Ki… Kimse Bunu Beklemiyordu! Petek Dinçöz Evli Mi, Çocuğu Var Mı?

Bir süredir kendisine ekranlardan uzak bir yaşam kuran Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde yeni haliyle takipçilerinin karşısına çıktı. Sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğraf ile tüm dikkatleri bir anda üzerine çeken Petek Dinçöz ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bir süredir kendisine ekranlardan uzak bir yaşam kuran Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde yeni haliyle takipçilerinin karşısına çıktı. Sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğraf ile tüm dikkatleri bir anda üzerine çeken Petek Dinçöz, geçirdiği değişim ile herkesi adeta şoke etti. Öte yandan bu değişim Petek Dinçöz’ü yeniden magazin takipçilerinin yakın markajına soktu! Peki, Petek Dinçöz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Petek Dinçöz evli mi, çocuğu var mı? Petek Dinçöz şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…

02 Şub 2022 - 13:04 - Magazin

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