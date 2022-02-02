Survivor Batuhan Yarışmadan Çekilme Kararını Aldı! Acun Ilıcalı’ya Milyonların Önünde Açıkladı! “Çok Yoruldum” Valizini Hazırladı, Pılını Pırtını Toplayıp…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya, yarışmadan çekilme kararı aldı. Acun Ilıcalı’ya milyonların önünde açıklayan Batuhan Karacakaya, “Çok yoruldum” diyerek sözlerine başladı. Valizi hazırlanan ismin pılını pırtını toplayıp gideceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen Survivor yarışmasında ise ödül oyunu ekranlara gelmişti. Gönüllüler takımı oyunu kazanırken; Ünlüler takımı yeniden yarışmayı kaybetti. Ünlüler takımında yaşanan bu durum ise ağızların açık kalmasına neden olmuştu ama ilk bomba Batuhan Karacakaya tarafından patlatıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hasan Sarı olarak yorum yazıyorsun. Farklı bir hesapla oturum açıp yazmak için buraya, oturum açmadam misafir (anonim) olarak yazmak için ise buraya tıklayınız.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.