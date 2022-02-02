Survivor Batuhan Yarışmadan Çekilme Kararını Aldı! Acun Ilıcalı’ya Milyonların Önünde Açıkladı! “Çok Yoruldum” Valizini Hazırladı, Pılını Pırtını Toplayıp…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen Survivor yarışmasında ise ödül oyunu ekranlara gelmişti. Gönüllüler takımı oyunu kazanırken; Ünlüler takımı yeniden yarışmayı kaybetti. Ünlüler takımında yaşanan bu durum ise ağızların açık kalmasına neden olmuştu ama ilk bomba Batuhan Karacakaya tarafından patlatıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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