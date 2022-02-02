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02 Şub 2022 - 13:23

Kardeşlerim Dizisinin Kadir’inden Şok Eden Haber Geldi! Diziden Ayrılma Sebebi Aylar Sonra Ortaya Çıktı! Kavga Bile Denilmişti, Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı’dan şok eden haber geldi. Kardeşlerim dizisinin 29. Bölümünde ekranlara veda eden Kadir karakteri hayranlarını derinden üzmüştü. Şimdi ise aylar sonra Kadir karakterinin neden diziden pat diye çıktığı ortaya çıktı. Kavga ettiği bile konuşulan ismin gerçekleri ortaya çıkartması şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…