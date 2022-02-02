- 02 Şub 2022 - 13:58 G: 02 Şub 2022 - 14:03

Gönül Dağı’nda İzleyenlerin Nefesi Kursağında Kaldı! Münir Başkan Ölüyor, Senarist Bombayı Patlatıyor! Dizi Bitecek Derken Asuman ve Ramazan…

Yeni bölümünde Asuman’ın babası Münir Başkan’a ne olacağı ile gündemlere gelen Gönül Dağı dizisi, merak edilen o sorunun yanıtını da 50. yeni bölüm fragmanıyla vermiş bulunuyor! İşte Gönül Dağı dizisi ile ilgili merak edilen detaylar...

TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Seyircisi ile en son 49. bölümünü buluşturmuş olan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümünde seyircisine büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Yeni bölümünde Asuman’ın babası Münir Başkan’a ne olacağı ile gündemlere gelen Gönül Dağı dizisi, merak edilen o sorunun yanıtını da 50. yeni bölüm fragmanıyla vermiş bulunuyor! Peki, Gönül Dağı Münir Başkan ölüyor mu? Gönül Dağı Münir Başkan diziden çıkıyor mu? Ege Aydan Gönül Dağı dizisinden çıkıyor mu? İşte, detaylar…


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02 Şub 2022 - 13:58 - Dizi Haberleri

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