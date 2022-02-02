Gönül Dağı’nda İzleyenlerin Nefesi Kursağında Kaldı! Münir Başkan Ölüyor, Senarist Bombayı Patlatıyor! Dizi Bitecek Derken Asuman ve Ramazan…
Yeni bölümünde Asuman’ın babası Münir Başkan’a ne olacağı ile gündemlere gelen Gönül Dağı dizisi, merak edilen o sorunun yanıtını da 50. yeni bölüm fragmanıyla vermiş bulunuyor! İşte Gönül Dağı dizisi ile ilgili merak edilen detaylar...
TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Seyircisi ile en son 49. bölümünü buluşturmuş olan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümünde seyircisine büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Yeni bölümünde Asuman’ın babası Münir Başkan’a ne olacağı ile gündemlere gelen Gönül Dağı dizisi, merak edilen o sorunun yanıtını da 50. yeni bölüm fragmanıyla vermiş bulunuyor! Peki, Gönül Dağı Münir Başkan ölüyor mu? Gönül Dağı Münir Başkan diziden çıkıyor mu? Ege Aydan Gönül Dağı dizisinden çıkıyor mu? İşte, detaylar…
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02 Şub 2022 - 13:58 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.