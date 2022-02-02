- 02 Şub 2022 - 14:02 G: 02 Şub 2022 - 14:07

Şok Market Ayçiçek Yağı 2022 Fiyatları Şok Etti! Ayçiçek Yağı Fiyatlarında İnanılmaz İndirim... 4 Litre, 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Stok Kalmadı...

Ayçiçek yağında inanılmaz bir indirime giden Şok marketleri, o fiyatlar ile herkesi adeta şoke etti. Öte yandan Şok marketlerinin indirime gittiği tek şey ayçiçek yağı olmadı! Şok market ayçiçek yağı ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Yeni haftada yapacağı indirimleri yayınlayan Şok market, 2 Şubat 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak olan aktüel kataloğunu yayınladı. Ayçiçek yağında inanılmaz bir indirime giden Şok marketleri, o fiyatlar ile herkesi adeta şoke etti. Öte yandan Şok marketlerinin indirime gittiği tek şey ayçiçek yağı olmadı! Peki, Şok market ayçiçek yağı 2022 fiyatları ne kadar? Şok market ayçiçek yağı kaç TL? 2 Şıbat 2022 Çarşamba Şok aktüel ürünleri neler? İşte, detaylar…

02 Şub 2022 - 14:02 - Yaşam

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