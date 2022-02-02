Her burcun insanı ne yazık ki kariyer insanı olmuyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları kariyerlerinin önüne çok daha eğlenceli şeyleri koymayı tercih ediyor. Bu listede yer alan o burçlar ise, kariyerleri yerine başka şeyleri seçtikleri için genellikle başarısız oluyor! Peki, kariyerinde en başarısız burç hangisidir? İşte bir baltaya sap olamayan o burçlar...