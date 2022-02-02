Kariyerinde En Başarısız Burç Hangisidir? İşte Bir Baltaya Sap Olamayan O Burçlar...
Her burcun insanı ne yazık ki kariyer insanı olmuyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları kariyerlerinin önüne çok daha eğlenceli şeyleri koymayı tercih ediyor. Sizde Kariyer serüveninde başarısız olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı ne yazık ki kariyer insanı olmuyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları kariyerlerinin önüne çok daha eğlenceli şeyleri koymayı tercih ediyor. Bu listede yer alan o burçlar ise, kariyerleri yerine başka şeyleri seçtikleri için genellikle başarısız oluyor! Peki, kariyerinde en başarısız burç hangisidir? İşte bir baltaya sap olamayan o burçlar...
02 Şub 2022 - 14:06 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.