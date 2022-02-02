Her burcun belli başlı karakteristik özellikleri bulunuyor. Bu karakteristik özellikler ise, o burca sahip olan kişilerin nasıl bir insan olduğunu adeta gözler önüne seriyor. Bu bağlamda bu listede yer alan o üç burç, zora geldi mi hemen topuklayacak kadar özgürlükçü oluyor! Peki, en özgür burç hangisidir? İşte zora gelemeyen o burçlar...



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