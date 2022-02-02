- 02 Şub 2022 - 14:23 G: 02 Şub 2022 - 14:29

Nilgün Kasapbaşoğlu Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Namık Kasapbaşoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşantı sürmeye başlayan Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu, şimdilerde hayranlarını bir hayli meraklandırıyor. Uzun zamandır seyircisiyle buluşmayan Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu’nu mercek altına alan hayranları ise detayları merak ediyor. İşte Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu ile ilgili detaylar...

Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşantı sürmeye başlayan Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu, şimdilerde hayranlarını bir hayli meraklandırıyor. Uzun zamandır seyircisiyle buluşmayan Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu’nu mercek altına alan hayranları ise, ünlü ismin yaşına inanmıyor! Peki, Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında? Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, aslen nereli? Nilgün Kasapbaşoğlu evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

02 Şub 2022 - 14:23 - Magazin

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