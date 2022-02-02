Nilgün Kasapbaşoğlu Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Namık Kasapbaşoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşantı sürmeye başlayan Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu, şimdilerde hayranlarını bir hayli meraklandırıyor. Uzun zamandır seyircisiyle buluşmayan Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu’nu mercek altına alan hayranları ise detayları merak ediyor. İşte Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu ile ilgili detaylar...
Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşantı sürmeye başlayan Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu, şimdilerde hayranlarını bir hayli meraklandırıyor. Uzun zamandır seyircisiyle buluşmayan Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu’nu mercek altına alan hayranları ise, ünlü ismin yaşına inanmıyor! Peki, Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında? Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, aslen nereli? Nilgün Kasapbaşoğlu evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
02 Şub 2022 - 14:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.