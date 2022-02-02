Kuruluş Osman'ın Göktuğ Alp'i Burak Çelik Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Öykü Çelik İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Kuruluş Osman dizisine geçtiğimiz haftalarda veda eden Burak Çelik, şimdilerde dizinin seyircisinin mercek altına aldığı isimlerden biri haline geldi. Eski sevgilisi olan o isim ile herkesi şaşırtan Burak Çelik ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Kuruluş Osman dizisine geçtiğimiz haftalarda veda eden Burak Çelik, şimdilerde dizinin seyircisinin mercek altına aldığı isimlerden biri haline geldi. Eski sevgilisi olan o isim ile herkesi şaşırtan Burak Çelik, yaşıyla da o isim ile arasındaki yaş farkıyla da herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Kuruluş Osman'ın Göktuğ Alp'i Burak Çelik kaç yaşında? Burak Çelik kimdir, aslen nereli? Burak Çelik sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
02 Şub 2022 - 14:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.