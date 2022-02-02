- 02 Şub 2022 - 14:28 G: 02 Şub 2022 - 14:32

Kuruluş Osman'ın Göktuğ Alp'i Burak Çelik Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Öykü Çelik İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Kuruluş Osman dizisine geçtiğimiz haftalarda veda eden Burak Çelik, şimdilerde dizinin seyircisinin mercek altına aldığı isimlerden biri haline geldi. Eski sevgilisi olan o isim ile herkesi şaşırtan Burak Çelik ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Kuruluş Osman dizisine geçtiğimiz haftalarda veda eden Burak Çelik, şimdilerde dizinin seyircisinin mercek altına aldığı isimlerden biri haline geldi. Eski sevgilisi olan o isim ile herkesi şaşırtan Burak Çelik, yaşıyla da o isim ile arasındaki yaş farkıyla da herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Kuruluş Osman'ın Göktuğ Alp'i Burak Çelik kaç yaşında? Burak Çelik kimdir, aslen nereli? Burak Çelik sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

02 Şub 2022 - 14:28 - Magazin

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Kuruluş Osman'ın Göktuğ Alp'i Burak Çelik Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Sevgilisi Öykü Çelik İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
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