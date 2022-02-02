Her burcun insanını ortaya çıkaran birtakım özellikler bulunuyor. Bu bağlamda bu listede yer olan o burçlar, Zodyak kuşağının en dişli insanlarını ortaya çıkarıyor. Öte yandan istediklerini her zaman alan ve ne istediğini hep bilen bu burçlara sahip olan kişilerinin kudretinden de gücünden de hiçbir şüphe duyulmuyor! Peki, en dişli burç hangisi? İşte güçlü kudretli o burçlar...