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02 Şub 2022 - 14:25

Survivor’da Elenen İsim İfşa Edildi! “Sonunda Kurtulduk!” Mert Mi, Evrim Mi? Görenler Göbek Atmaya Başladı; Davul Zurna Tuttu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da elenen isim ifşa edildi. Ortaya çıkan ifşayı görenler ise “Sonunda kurtulduk” yorumlarında bulundu. Akıllarda çakan isimler ise Mert ve Evrim oldu. Görenlerin göbek attığı bu ifşa birçok aileye davul zurna tutturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…