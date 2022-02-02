Survivor’da Elenen İsim İfşa Edildi! “Sonunda Kurtulduk!” Mert Mi, Evrim Mi? Görenler Göbek Atmaya Başladı; Davul Zurna Tuttu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da elenen isim ifşa edildi. Ortaya çıkan ifşayı görenler ise “Sonunda kurtulduk” yorumlarında bulundu. Akıllarda çakan isimler ise Mert ve Evrim oldu. Görenlerin göbek attığı bu ifşa birçok aileye davul zurna tutturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyunun oynandığı Survivor All Star yarışmasında kazanan takım ise Gönüllüler olmuştu. Eleme adaylarının da ortaya çıkmasıyla birlikte bu gece bir isim yarışmaya veda edecekti. Peki, Mert, Evrim, Barış ve Birsen arasından yarışmaya veda eden isim kim oldu?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.