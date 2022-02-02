- 02 Şub 2022 - 14:55 G: 02 Şub 2022 - 15:04

Gönül Dağı Dizisinde Dilek Hamile! Taner’le Boşanma Aşamasına Gelmişti; Her Şey Yerle Bir Oldu! Seyirci Neye Uğradığını Şaşırdı…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Dilek resmen hamile! Bir önceki bölümde Taner’le boşanma aşamasına gelen Dilek’in bebek haberini vermesi ise her şeyin yerle bir olmasına neden oldu. Seyirci neye uğradığını şaşırırken; görenlerin ağzını açık bırakan bir olay daha yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisi ilk bölümüyle tüm kalpleri çalmıştı. Dikkatleri üzerine çeken Gönül Dağı dizisinde 1 sezon boyunca Taner ve Dilek’in kavuşmasını bekleyen sevenlerine müjdeli haber resmen verildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Şub 2022 - 14:55 Ankara- Yaşam

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