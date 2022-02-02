Gönül Dağı Dizisinde Dilek Hamile! Taner’le Boşanma Aşamasına Gelmişti; Her Şey Yerle Bir Oldu! Seyirci Neye Uğradığını Şaşırdı…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Dilek resmen hamile! Bir önceki bölümde Taner’le boşanma aşamasına gelen Dilek’in bebek haberini vermesi ise her şeyin yerle bir olmasına neden oldu. Seyirci neye uğradığını şaşırırken; görenlerin ağzını açık bırakan bir olay daha yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisi ilk bölümüyle tüm kalpleri çalmıştı. Dikkatleri üzerine çeken Gönül Dağı dizisinde 1 sezon boyunca Taner ve Dilek’in kavuşmasını bekleyen sevenlerine müjdeli haber resmen verildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.