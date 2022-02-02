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02 Şub 2022 - 14:55

Gönül Dağı Dizisinde Dilek Hamile! Taner’le Boşanma Aşamasına Gelmişti; Her Şey Yerle Bir Oldu! Seyirci Neye Uğradığını Şaşırdı…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Dilek resmen hamile! Bir önceki bölümde Taner’le boşanma aşamasına gelen Dilek’in bebek haberini vermesi ise her şeyin yerle bir olmasına neden oldu. Seyirci neye uğradığını şaşırırken; görenlerin ağzını açık bırakan bir olay daha yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…