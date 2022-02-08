Masumlar Apartmanı Dizisinde Kriz Çıktı! Başrol Ayrılığı Tozu Dumana Kattı, Kimsenin Aklından Geçmemişti, Mezar Detayı Şok Etti!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı akılları yerinden çıkardı. Masumlar Apartmanı dizisine kısa bir süre önce katılan Aslıhan Gürbüz’ün diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Dizde Han’ın sevgilisine hayat veren Aslıhan Gürbüz’ün bu ansız vedası ise “Rüya göbek atar” yorumlarına neden oldu. Han’ın ölmeden mezara gireceği de ortaya çıkarken; bundan sonra Ceylan’ın olmayacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz ve Melisa Şenolsun gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümünde büyük bir heyecan yaşatan Masumlar Apartmanı dizisinden Aslıhan Gürbüz’ün ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.