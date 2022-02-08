- 08 Şub 2022 - 17:26 G: 08 Şub 2022 - 17:46

Masumlar Apartmanı Dizisinde Kriz Çıktı! Başrol Ayrılığı Tozu Dumana Kattı, Kimsenin Aklından Geçmemişti, Mezar Detayı Şok Etti!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı akılları yerinden çıkardı. Masumlar Apartmanı dizisine kısa bir süre önce katılan Aslıhan Gürbüz’ün diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Dizde Han’ın sevgilisine hayat veren Aslıhan Gürbüz’ün bu ansız vedası ise “Rüya göbek atar” yorumlarına neden oldu. Han’ın ölmeden mezara gireceği de ortaya çıkarken; bundan sonra Ceylan’ın olmayacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz ve Melisa Şenolsun gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümünde büyük bir heyecan yaşatan Masumlar Apartmanı dizisinden Aslıhan Gürbüz’ün ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Şub 2022 - 17:26 Ankara- Yaşam

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