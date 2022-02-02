Hangi Burç Kıskançlığını Öfkeye Dönüştürür? İşte Kıskançlığıyla İnsanları Çileden Çıkaran Burçlar…
Her burcun insanı için kıskanç demek çok doğru olmasa da bu listede yer alan üç burç kıskançlıktan sık sık deliye dönüyor demek oldukça doğru bir yorumlama oluyor. Kimisi egosundan kimisi ilgi bağımlılığından kimisi ise şüpheciliğinden yola çıkarak sık sık kıskançlığın esiri olan bu burçlar ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Her burcun insanı için kıskanç demek çok doğru olmasa da bu listede yer alan üç burç kıskançlıktan sık sık deliye dönüyor demek oldukça doğru bir yorumlama oluyor. Kimisi egosundan kimisi ilgi bağımlılığından kimisi ise şüpheciliğinden yola çıkarak sık sık kıskançlığın esiri olan bu burçlar, kıskanınca gösterdiği öfkeli tavırlarla da etrafında tanınıyor! Peki, hangi burç kıskançlığını öfkeye dönüştürür? İşte kıskançlığıyla insanları çileden çıkaran burçlar…
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02 Şub 2022 - 16:43 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.