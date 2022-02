Hangi Burç Bir İşi Üç Günde Yapar? İşte Erteleme Hastalığı Bulunan Burçlar…

Her burcun insanları için bir işi aynı anda yapmak çok da mümkün olmuyor. Bu listede yer alan o burçlar, tüm tembellikleriyle her işi süründüre süründüre yapıyor. Elindeki her işi erteleme potansiyeline sahip olan bu burçları görenler ise, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burç bir işi üç günde yapar? İşte erteleme hastalığı bulunan burçlar…