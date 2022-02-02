Hangi Burç Bir İşi Üç Günde Yapar? İşte Erteleme Hastalığı Bulunan Burçlar…
Her burcun insanları için bir işi aynı anda yapmak çok da mümkün olmuyor. Bu listede yer alan o burçlar, tüm tembellikleriyle her işi süründüre süründüre yapıyor. Sizde verilen işi bir gün yerine üç günde yapan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanları için bir işi aynı anda yapmak çok da mümkün olmuyor. Bu listede yer alan o burçlar, tüm tembellikleriyle her işi süründüre süründüre yapıyor. Elindeki her işi erteleme potansiyeline sahip olan bu burçları görenler ise, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burç bir işi üç günde yapar? İşte erteleme hastalığı bulunan burçlar…
02 Şub 2022 - 16:45 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.