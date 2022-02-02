Survivor Barış, Nisa’yı Yerden Yere Vurdu; Kalkamaz Etti! “İğrenç İnsan” Demişti; Görenler Delirdi! Acun Medya Böylesine İlk Kez Şahit Oluyor!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Barış Murat Yağcı, eski aşkı Nisa Bölükbaşı’nı yerden yere vurdu ve kalkamaz etti! Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik’in iddialarına göre Barış Murat Yağcı için “İğrenç insan” demişti. Görenleri delirten bu durum sonrasında Acun Medya’da ilk kez böyle bir şeyin yaşandığı da görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star, dün akşam ekranlara gelen son bölümüyle televizyon dünyasını sallamıştı. Mert ve Sude’nin ilişkisinin ortaya çıkmasının hemen ardından Ogeday ve Nisa aşkı da patlak vermişti. Nisa Bölükbaşı’nın Survivor 2020’de tanışmış olduğu Barış Murat Yağcı’dan ise bu yaz aylarında ayrılmıştı. Uzun ilişkilerini noktalayan ikilinin ardından Nisa Bölükbaşı’nın Ogeday Girişken’le anılması şok etti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.