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02 Şub 2022 - 16:49

Survivor Barış, Nisa’yı Yerden Yere Vurdu; Kalkamaz Etti! “İğrenç İnsan” Demişti; Görenler Delirdi! Acun Medya Böylesine İlk Kez Şahit Oluyor!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Barış Murat Yağcı, eski aşkı Nisa Bölükbaşı’nı yerden yere vurdu ve kalkamaz etti! Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik’in iddialarına göre Barış Murat Yağcı için “İğrenç insan” demişti. Görenleri delirten bu durum sonrasında Acun Medya’da ilk kez böyle bir şeyin yaşandığı da görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…