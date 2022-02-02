- 02 Şub 2022 - 17:14 G: 02 Şub 2022 - 17:25

Camdaki Kız Dizisinden Sedat Ayrılıyor Mu? Önüne Nalan Geçti, Bebek Bile Fayda Etmedi! Valizleri Hazırlandı; Yola Çıktı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Sedat’ın ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Nalan önüne geçerken; bebeklerinin olacağını bile duyurdu ama hiçbir şey önüne geçemedi! Valizleri hazırlayan isim yola çıktı! Gündeme bomba gibi düşen bu anlar ise akılların yerinden çıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncularının bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde ise Koroğlu Otel’in başında duran Sedat’ın başı çok fena yanmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Sedat’ın diziden ayrılacağı yönünde yorumlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Şub 2022 - 17:14 Ankara- Magazin

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