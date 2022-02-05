Camdaki Kız Dizisinden Sedat’ın Vedası Yürek Sızlattı! Kimse Bu Kadar Üzüleceğini Tahmin Edememişti, Nalan Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Sedat’ın ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Nalan önüne geçerken; bebeklerinin olacağını bile duyurdu ama hiçbir şey önüne geçemedi! Valizleri hazırlayan isim yola çıktı! Gündeme bomba gibi düşen bu anlar ise akılların yerinden çıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncularının bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde ise Koroğlu Otel’in başında duran Sedat’ın başı çok fena yanmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Sedat’ın diziden ayrılacağı yönünde yorumlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.