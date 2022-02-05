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05 Şub 2022 - 18:59

Camdaki Kız Dizisinden Sedat’ın Vedası Yürek Sızlattı! Kimse Bu Kadar Üzüleceğini Tahmin Edememişti, Nalan Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Sedat’ın ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Nalan önüne geçerken; bebeklerinin olacağını bile duyurdu ama hiçbir şey önüne geçemedi! Valizleri hazırlayan isim yola çıktı! Gündeme bomba gibi düşen bu anlar ise akılların yerinden çıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…