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02 Şub 2022 - 17:39

Masterchef Yarışmacıları Evlenmeye Karar Verdi! Hasan ve Hülya’dan Sonra Düğün Tarihleri Alındı! Sık Sık Aşk Dedikodularına Karışmışlardı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran isimler resmen evlenmeye karar verdi. Hasan ve Hülya’dan sonra öyle iki isim nikah masasına oturmaya karar verdikleri ortaya çıktı. Yarışma içerisinde birbirine olan ilgilerinden dolayı aşk iddialarına karışan iki ismin verdikleri güzel haber ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…