- 07 Şub 2022 - 22:01

Masterchef’te Düğün Hazırlıkları! Hasan ve Hülya’dan Sonra Düğün Tarihleri Alındı! Sık Sık Aşk Dedikodularına Karışmışlardı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran isimler resmen evlenmeye karar verdi. Hasan ve Hülya’dan sonra öyle iki isim nikah masasına oturmaya karar verdikleri ortaya çıktı. Yarışma içerisinde birbirine olan ilgilerinden dolayı aşk iddialarına karışan iki ismin verdikleri güzel haber ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının finali geçtiğimiz aylarda ekranlara gelmişti. Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı gibi iki başarılı isim finalde yarışması ise seyircinin heyecanını tavana çıkarmıştı. Şimdi ise skandal bir olay yaşandı ve iki ismin yarışma sonrasında evlenecekleri gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Şub 2022 - 22:01 Ankara- Yaşam

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